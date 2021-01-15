Босния поставила Украине ультиматум из-за скандальной иконы: МИД ответило

В Боснии и Герцеговине пообещали вернуть Украине подаренную российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову позолоченную икону XVIII века, если она докажет, что искала реликвию.

С таким заявлением выступил глава Президиума Боснии Милорад Додик, передает n1info.com. В украинском МИД ответили, что Украина не воспринимает язык ультиматумов и ни о каких условиях не может быть речи.

Отмечается, что глава Боснии вспомнил о скандальной иконе в контексте необходимости судебной реформы в стране. По его словам, люди будут рады, если "некоторые должностные лица Республики Сербской получат несколько лет тюремного заключения".

"Пример тому – икона, о которой постоянно говорят, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации полицейских органов Боснии, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, о том, что Интерпол не располагает данными о поисках иконы", – сказал Додик.

Он заверил, что не получил от Украины ответа о поисках иконы, но если она докажет, что искала реликвию до того дня, когда он встречался с министром Лавровым, то "согласится передать ее".

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" подчеркнул, что принадлежность старинной иконы к нашей стране является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже зарегистрировал уголовное производство из-за незаконного вывоза реликвии.

"Мы ожидаем, что боснийская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы, и в ее скорейшем возвращении в Украину", – сказал Николенко.

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