Вакцина для избранных? На что идут знаменитости и богачи ради прививки от COVID-19 вне очереди

Украина – не единственная страна в мире, где богатые люди пытаются обойти плановую вакцинацию от коронавируса и платят за курс иммунизации в частных клиниках тысячи долларов.

Недавно о подобном случае стало известно в Великобритании. Как сообщает издание Mirror, богатые британцы, не дожидаясь плановой очереди, платят по 54 тыс. долларов за т.н. тур в Объединенные арабские Эмираты и в Индию, где получают вакцины против COVID-19.

По информации журналистов, частные клиники в Дубае предлагают прививку американской вакциной Pfizer, а индийские якобы используют препарат Oxford-AstraZeneca. В перерывах между первой и второй дозой укола богатые британцы отдыхают на пляжах.

Подобными поездками в Великобритании занимается компания Knightsbridge Circle. Чтобы стать членом этого клуба, в год нужно заплатить почти 34 тыс. долларов взноса. Последние две недели компания отправляла для частной вакцинации в Дубай британцев старше 65 лет.

"Они приезжают на несколько недель, получают свой первый укол, после чего едут на виллу. После второго укола клиники выдают сертификат о вакцинации и все – вы готовы к работе. Тот, кто прививается в Индии, в перерывах между вакцинацией может поехать на Мадагаскар", – рассказал глава Knightsbridge Circle Стюарт Макнилл изданию Telegraph.

Но это пример вакцинации, которая как бы работает легально. Есть страны, которые вакцинируют богатых и влиятельных втихаря, серьезно нарушая закон и моральные правила. Подобный случай в конце прошлого года произошел в Польше, где первую прививку от коронавируса незаконно получили некоторые знаменитости и даже политики.

Это актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Они признали, что уже получили первый укол вакцины. В результате скандала уволили двух должностных лиц Варшавского медицинского университета.

В целом Польша получила более 300 тысяч доз вакцины. Согласно плану иммунизации, сначала прививки сделали медики и работники социальных служб, а потом ее стали получать люди в возрасте от 60 лет, а также военнослужащие. На следующем этапе будут вакцинировать учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта и чиновников, которые вовлечены в борьбу с пандемией.

В Словакии, чтобы предупредить подобные случаи, власть ввела большие штрафы для медицинских учреждений, которые будут нарушать установленный порядок вакцинации против коронавируса. За его нарушение клинику оштрафуют на 10 000 евро.

Напомним, что в Украине некоторые нардепы и чиновники тайно получили прививки против COVID-19 вакциной Pfizer, заплатив за два этапа процедуры 2,5-3 тысячи евро. Хотя себестоимость курса составляет 40 долларов. Об этом вначале января сообщил председатель редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Инъекции украинские политики получали в частной клинике "Медиленд".

За ввозом контрабандной вакцины в Украину якобы стоит руководитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман. OBOZREVATEL вместе с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупцией I-AML начал расследование схемы тайной внеочередной вакцинации "избранных" в Украине.

Контрабандную поставку препаратов могла организовать израильская фирма TLV, которая якобы занимается медицинским туризмом.

Вакцина, которая попала в Украину, могла предназначаться для Палестины в качестве гуманитарной помощи. Позже украинская Служба безопасности подтвердила нелегальный ввоз в Украину вакцины фирмы Pfizer. Пока что других подробностей об этом неизвестно, идет расследование.

Примечательно, что ряд политиков, у которых OBOZREVATEL пытался взять комментарий по теме "тайной вакцинации для VIP-персон", отказывается говорить на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация от коронавируса проходит в 46 странах мира, однако в Украине она так и не началась. По словам помощника гендиректора Всемирной организации здравоохранения Марианджелы Симао, 38 из указанных стран – с высоким уровнем дохода.