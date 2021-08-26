Беженцы, наркотики и теракты: почему Россия пострадает от прихода 'Талибана'

Боевики движения "Талибан" захватили Афганистан после вывода американских войск. На фоне беспорядков государства поспешили эвакуировать своих граждан, которые остались в охваченной паникой стране.

Но совершенно по-другому ведет себя Россия: в отличие от Запада она не эвакуирует своих дипломатов и говорит о нормальных отношениях с исламистами. И это при том, что официально Кремль считает движение террористическим.

Почему Москва заигрывает с "Талибаном" и что грозит России после прихода боевиков к власти – читайте в материале OBOZREVATEL.

Движение в РФ признано террористическим еще с 2003 года. Но это не мешает Кремлю поддерживать связи с исламистскими боевиками – к примеру, в конце июня министр иностранных дел Сергей Лавров назвал лидеров движения "вменяемыми людьми".

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После падения Кабула риторика российских властей еще более смягчилась. Посол в Афганистане Дмитрий Жирнов даже похвалил боевиков, которые взяли под охрану диппредставительство РФ.

"Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть – никакой террорист, никакой сумасшедший", – сказал политик.

На Западе давно критикуют Россию за то, что она нашла себе нового друга в лице талибов. К примеру, в 2017 году госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва снабжает боевиков оружием, а это нарушение норм Совбеза ООН.

А в прошлом июне издание New York Times со ссылкой на источники написало, что власти США располагают данными о денежных переводах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с талибами.

Более того, тогда американские спецслужбы сделали вывод, что Россия, возможно, тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военнослужащих и их союзников. Москва обвинения в дружбе отвергала, но контакты с представителями движения не прекратила.

"Россияне хотят воспользоваться ситуацией. Вот американцы ушли, они считают, что это частично их победа. Мы же понимаем, что Кремль формально не прекращал отношения с талибами. Они их запустили активно с 2018 года. Есть интерес показать американцам, мол, посмотрите, мы умеем решать дела", – считает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Миграционный кризис

Общей границы у России с Афганистаном нет – их разделяют Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Почти со всеми этими государствами у РФ безвизовый режим, а значит, в Россию могут устремиться потоки беженцев. К тому же, в конце 1990-х годов Афганистан стал рассадником терроризма и сейчас ситуация может повториться.

"Никто не верит, что талибы будут придерживаться своих обещаний. Центральной Азии будет сложнее сейчас. Россияне также будут вынуждены больше внимания уделять этому региону. Вкладывать больше ресурсов в безопасность этих регионов, что для нас не так уж и плохо – когда наш враг вынужден тратить дополнительные ресурсы", – считает Семиволос.

Рост террористических настроений

Результатом перехода власти может стать всплеск исламизма по всему миру. И военные эксперты предупреждают, что после поражения правительственных сил Афганистан может превратиться в новую базу международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по РФ.

"Будут ли талибы придерживаться и дальше пунктов соглашения? В них предусмотрено, что боевики не допустят размещения на их территории каких-либо террористических организаций. Второе: что "Талибан" не будет угрожать интересам стран-соседей. На этих пунктах во время переговоров боевики постоянно акцентировали внимание. И можно предположить, что талибам будет выгодно это делать", – отметил эксперт.

Поклонники "Талибана" в РФ

Установление официальных контактов с талибами может привести к росту престижа радикального ислама и идей джихадизма среди российской молодежи – в частности, на Северном Кавказе и в Поволжье.

"В Кремле недооценивают эту угрозу. И она может стать очень серьезным катализатором всего того, что происходит в самой РФ. Мусульманское население стремительно растет. Посмотрите, что происходит во время мусульманских праздников в той самой Москве, когда собирается больше людей, чем на православные торжества. Поэтому недооценка может иметь для внутренней ситуации в РФ очень серьезное значение", – считает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Такого же мнения придерживаются и в самой России. Вот что говорит Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана в интервью "Радио Свобода":

"Мы видим сегодня, что не только салюты в Москве пускают по поводу победы талибов, но и в других городах это происходит на самом деле, там, где есть, как теперь выясняется, поклонники, симпатизанты, может быть, фанаты, такой своеобразный фан-клуб талибов, который сегодня начинает формироваться на постсоветском мусульманском пространстве. Таджикские джихадисты, которые воюют в Сирии, записывают обращения на русском языке к своим потенциальным сторонникам, поздравляя их с победой талибов. Рекламный успех талибского проекта всколыхнет всю прежде всего молодежную часть, радикальную часть исламской уммы, в том числе говорящую по-русски".

Угроза роста наркотрафика

Еще одна опасность для России – наркотрафик из Афганистана. По данным ООН, производством опия – вещества, из которого делают героин и другие наркотики – в 2017 году были заняты до 350 тысяч человек. Это фермеры, сезонные рабочие, водители.

Последние недели талибы при каждом удобном случае обещают, что будут бороться с наркоторговлей и производством наркотиков. Однако западные эксперты не сомневаются, что движение и раньше зарабатывавшее огромные деньги на незаконной торговле, будет и дальше развивать эту высокодоходную "отрасль".

"Талибы сейчас демонстрируют все, чтобы не создавать проблемы. Они оказались более умными, чем о них думали. Боевики готовы договариваться, с россиянами в том числе. Они готовы пообещать, что никакого наркотрафика больше не будет. Но как оно будет на самом деле, никто не знает. Никакому правительству, в том числе и талибам, не удалось остановить наркотрафик. Я думаю, что ситуация повторится", – отмечает Семиволос.

Военные интересы

Россию связывают с центральноазиатскими странами не только советское прошлое, но и обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Кыргызстан – там у РФ развернуты общевоенные и авиационные базы, в частности, крупная авиабаза Кант.

Таджикистан – там находится 201-я российская военная база, а также станция космического слежения "Окно".

И если в этих странах начнутся какие-либо беспорядки, то Россия будет вынуждена отправить своих военных для защиты партнеров по ОДКБ. Таким образом, сейчас на российские плечи ляжет ответственность по сдерживанию опасности в этом регионе. Без американских военных в Афганистане Россию ждут непростые времена.