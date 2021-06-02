Белорусский самолет, летевший из Египта, экстренно посадили в России

В ночь на 2 июня самолет Boeing 737 белорусской компании "Белавиа", следовавший рейсом Хургада – Минск B2 8284 экстренно приземлился в аэропорту Краснодара, Россия. Предположительно вынужденная посадка произошла из-за утечки топлива.

Как сообщает "Интерфакс", экипаж лайнера сообщил о неполадке после вхождения в воздушное пространство РФ. Отмечается, что самолет приземлился в штатном режиме, на борту было 180 человек.

"Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре", – отмечено в сообщении.

Позже в "Белавиа" сообщили, что во время полета экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой.

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"С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре", – говорится на сайте компании.

После посадки самолета его дальнейшая эксплуатация была приостановлена. "Белавиа" выслала резервное воздушное судно для вывоза пассажиров рейса в Минск. Вылет из РФ должен был состояться в 9:00. По данным ТАСС, вылет состоялся только в 10:23.

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