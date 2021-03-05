Беларусь направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской
Генеральная прокуратура Беларуси направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц лидера оппозиционера Светланы Тихановской, а в Литву – просьбу о ее выдаче.
Политика и ее сторонников обвинили в якобы планировании массовых беспорядков в Гомеле и захвата там зданий органов самоуправления. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию из управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности белорусской Генпрокуратуры.
"Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после изучения материалов дела в белорусской Генпрокуратуре пришли к выводу "об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", а также "согласились с квалификацией содеянного".
Более того, прокурор оставил прежней избранную ранее к обвиняемым меру пресечения – заключение под стражу.
"Генпрокуратура Беларуси также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", – заявили в ведомстве.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил на белорусский запрос выдать Тихановскую словами: "Раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования".
Напомним, что ранее следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении доверенных лиц Тихановской и передал документы о ее экстрадиции в Генеральную прокуратуру.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе 2020 года экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и срочно выехала в Литву.
По ее словам, она сделала это ради безопасности собственных детей.
В середине октября 2020-го Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск.
Недавно Тихановская признала, что оппозиция в ее стране "потеряла улицы". При этом она выразила надежду, что протестующие продолжат акции весной.