Беларусь направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц лидера оппозиционера Светланы Тихановской, а в Литву – просьбу о ее выдаче.

Политика и ее сторонников обвинили в якобы планировании массовых беспорядков в Гомеле и захвата там зданий органов самоуправления. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию из управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности белорусской Генпрокуратуры.

"Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после изучения материалов дела в белорусской Генпрокуратуре пришли к выводу "об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", а также "согласились с квалификацией содеянного".

Более того, прокурор оставил прежней избранную ранее к обвиняемым меру пресечения – заключение под стражу.

"Генпрокуратура Беларуси также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", – заявили в ведомстве.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил на белорусский запрос выдать Тихановскую словами: "Раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования".

Напомним, что ранее следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении доверенных лиц Тихановской и передал документы о ее экстрадиции в Генеральную прокуратуру.

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