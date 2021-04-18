После того, как в четверг на РФ были навалены санкции нового типа как по мотивации и механизму так и по тем мерам, которые в них оказались, российская пресса сначала отработала свое обычное: "они ни на что не повлияют". Но потом в Кремле заявили об ответных санкциях и переобуваясь на ходу, те же издания стали писать в стиле "я мстю и мстя моя страшна", откуда следует, что санкции таки пошли под ватерлинию и просто валять дурака – нет смысла.

Ну а после формализации "ответных мер", согласно которым американцев не будут пускать на российские курорты, в том числе в туристический кластер "Чечня", риторика снова изменилась. На этот раз пресса стала отрабатывать гибрид между этими двумя позициями, а именно. Издания наперебой стали публиковать мнения "экспертов", из которых следует, что в общем, Байден конечно ввел санкции, но в личном телефонном разговоре он вроде бы вел себя спокойно и возможно, его просто вынудили подписать такой указ, которого он сам не сильно-то и хотел.

Тут нет ничего нового, поскольку Москва всегда вольно трактует не публичные переговоры, личные или телефонные. Они легко могут что-то забыть или наоборот, придумать какие-то детали, каких на самом деле и не было вовсе. К этому уже все привыкли, поскольку страна темная и руководство там соответствующее и требовать от них соблюдения международного дипломатического этикета – напрасная трата времени. И вроде бы уже была поймана нужная тональность, которую пипл схавает без раздумий, как оказалось, что надо опять переобуваться, только уже неизвестно во что, возможно – в ласты.

В самом деле, из Вашингтона пошли сигналы о том, что пакет санкций, прилетевший в четверг, был просто пилотным проектом, и что процесс пошел дальше и чем оно все обернется в ближайшие дни – точно неизвестно. Ну а пока там пишут так:

"Администрация Джо Байдена изучает эффект от пакета санкций, введенных в четверг, и рассматривает дополнительные меры… Под следующий санкционный удар может попасть рынок облигаций российского банковского сектора. Вашингтон может запретить американским инвесторам участвовать во вторичном рынке долговых бумаг, выпущенных российскими кредитными организациями. Санкции, таким образом, запретят любые операции с бондами банков".

Очевидно, что надо как-то отрабатывать назад и отыгрывать "экспертные мнения" о том, что по телефону Байден общается дружелюбно и даже называет Путина "Вовчиком". Никто же не мог ожидать, что "между первой и второй" волной санкций промежуток действительно окажется небольшой. Причем, теперь россияне пишут о том, что Штаты намерены закручивать гайки до тех пор, пока к старику не вернется вменяемое состояние, в частности – по поводу Украины. Причем, там отмечают, что Штаты рассматривают очень широкий спектр инструментов воздействия и все они для Москвы выглядят нехорошо. Разница у них находится в промежутке между "плохо" и "очень плохо". Ну а главное, в Москве поняли, что из Вашингтона пакеты санкций могут накидывать с невероятной и невиданной ранее скоростью, а потому с комментариями уже так не подуркуешь, как это можно было делать раньше.

В общем, впереди нас ждет много интересного, поскольку Байден ведет игру, которую нынешние обитатели Кремля еще не видели. Но все когда-то случается впервые и это – тоже.

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