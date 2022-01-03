После того как Жириновский 28 декабря в телеэфире "Россия-1" призвал в новогоднюю ночь нанести ракетные удары по Украине и Европе в Белом доме поняли, этим полоумным русским опять приспичило поскандалить. Поэтому из Госдепа позвонил в Кремль и сказали, что в полночь с 30 на 31 декабря по московскому времени Байден свяжется с Путиным. Пусть он не спит, сидит у телефона и ждёт звонка. В Кремле этому так обрадовались, что назвали звонок Байдена грандиозной победой своей дипломатии и стали бурно её праздновать. По версии российских комментаторов и экспертов – это явно победа, почти второе Бородино, поскольку в США заметили существование РФ.

В российских СМИ с 1 января бушует волна ликования – историческая справедливость восстановлена. Россия вышла из тени Китая, который был несправедливо назван в США проблемой № 1. Это не Китай, а мы проблема № 1 стали гордо вещать на России. Не смейте нас игнорировать. Мы не третьестепенная, а второстепенная держава и можем это доказать. Империя зла – это мы, а не Китай. Можем подтвердить это вторжением в Украину. Если не поверите, то вторгнемся и в страны Балтии, а то и в Финляндию, которая тоже засобиралась в НАТО.

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Суть разговора Байдена с Путиным не сложно реконструировать по официальным релизам Белого дома и Кремля. Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин угрожал разорвать дипломатические отношения с США, если те продолжат защищать Украину и введут новые санкции против РФ. По обычаям, разрыв дипотношений – первый официальный шаг к войне. Байден, по версии Белого дома, ответил в духе "Стадион – так стадион", и заверил, что США к войне готовы, раз уже русские столь сильно её жаждут. Он обрисовал кое-что из ответных шагов и в итоге предложил Кремлю самому выбрать между войной и конструктивными переговорами.

Разумеется, обе стороны после разговора заявили, что вполне довольны им, как того и требуют правила дипломатии. Редки случаи, когда стороны после переговоров заявляют, что впустую потратили время, даже если они ни о чём не договорились. Но именно это и следует ожидать после предстоящей в январе серии переговоров США – РФ, НАТО – РФ и ОБСЕ – РФ.

Кремль уже типает только от того, что председательство в ОБСЕ с января перешло к Польше. Но пусть скажут: "Спасибо", что командование силами быстрого реагирования НАТО в Европе перешло вопреки ожиданиям к Франции, а не к Турции. Официальные лица и пресса Турции в декабре уверенно сообщали, что в случае вторжения РФ в Украину силы быстрого реагирования НАТО, насчитывающие около 40 тыс. бойцов, займутся агрессором. Очевидно, эта демонстративная решительность Турции стала причиной того, что в НАТО посовещались и передали командование ими Франции. Образно говоря, отодвинули ятаган подальше от Эрдогана. Впрочем, во Франции в апреле президентские выборы и, похоже, в НАТО решили дать шанс Макрону проявить решительность и другие качества. Актуально, тем более, что Франция собирается подать иск в ВТО к РФ за кражу бренда "шампанское".

Вероятность того, что серия переговоров с РФ в январе закончится ничем, то есть войной по инициативе Кремля, в данный момент выше 90%. Об этом в частности свидетельствует и заявление члена Совета Федерации сенатора Алексея Пушкова, появившееся 2 января. Он уже сообщил, США сорвут эти переговоры, если опубликуют список санкций против РФ за новое вторжение в Украину, как того требует от Байдена группа сенаторов и политиков,

Сложно увидеть что-либо предосудительное в публикации этих санкций до вторжения, а не после него. Тем более, после публикации МИД РФ своих ультиматумов к США, НАТО, Украине и другим странам, прифронтовым с РФ. Публикацию списка таких санкций можно рассматривать как сдерживающую агрессора меру и как демонстрацию реальной готовности США к тому, чтобы его остановить. Такая публикация может охладить воинственный пыл не только у Жириновского, но и у многих рядовых имперцев в РФ. Можно сказать, мы же вас предупреждали, не нападайте на Украину, иначе вам будет плохо.

Насколько будет плохо без всяких публикаций в декабре продемонстрировали литовцы – один из самых решительных и надёжных союзников и друзей Украины. Мария Захарова на своём брифинге 24 декабря топала ногами и кричала в адрес Литвы самые разные проклятия, но от обычных оскорблений удерживалась. Причина была в том, что грузовозы, идущие из РФ в анклав Калининградская область стояли в очередях на границе от суток до двух суток. У анклава из-за ультиматумов Кремля к НАТО и имперских амбиций возникла перспектива встретить Новый год в условиях дефицита и роста цен на шампанское, ингредиент к салату "Оливье" и другие продукты. В итоге Захарова таки обвинила Литву в блокаде анклава, чем продемонстрировала неготовность Кремля возить туда продукты по морю, и попросила её прекратить. Литва прекратила морозить грузовозы в анклав, за что тут же получила от РФ танкер со сжиженным газом, чем нанесла удар по играм "Газпрома" на спотовом рынке ЕС.

Всё это с РФ проделала маленькая Литва, которую в Кремле в обычное время не замечают и не уважают. Теперь группа американских сенаторов просит Байдена опубликовать то, что с московитами проделают США и ЕС в случае нового вторжения в Украину. Даже Лукашенко будет вынужден прекратить экспорт картофеля из Украины в Беларусь, который явно идёт в Калининградский анклав.

Не удивительно, что Вадим Красносельский, правитель анклава Приднестровье, посмотрев на брифинг Захаровой, в тот же день обратился через СМИ к Майе Санду с предложением начать переговоры о возвращении его в Молдову. Санду также публично ответила ему, что пусть сначала пришлёт официальное письмо об этом и предложила восточным молдаванам подумать о воссоединении с западными молдаванами и всей Румынией. Красносельский тоже может подумать и направить такое письмо не в Кишинёв, а в Киев, никаких других вариантов у него нет. Но их много у Калининградского анклава. В этом он похож на Калифорнию XIX в., жители которой хотели отделиться от Мексики, но слишком долго не могли договориться между собой о том, присоединиться к Франции, Великобритании или к США, или объявить о новой республике. В итоге в результате войны оказались в США.

Маловероятно, что одна лишь публикация новых санкций США приведёт к тому, что этот анклав и другие регионы начнут тут же разбегаться в разные стороны от Москвы, чтобы не попасть под них или под ракетно-артиллерийские удары вследствие нового вторжения войск РФ в Украину. Кремль и Пушков так всего лишь начали готовить почву для того, чтобы уйти с переговоров и обвинить в этом США. В планах Кремля всё ещё стоит маленькая война на востоке Украины в начале февраля, когда Путин будет в Пекине и использует это как алиби, что он к ней якобы не имеет никакого отношения. Запустят сценарий Майнилы, когда якобы финские пограничники обстреляли полумиллионную Красную армию, совершенно случайно скопившуюся у границы. У ведомства Лаврова на этих переговорах всего лишь одна задача, выяснить, как реально отреагируют США, НАТО, Швеция, Финляндия и ряд других стран на неё. Публикация новых санкций сразу даёт Кремлю исчерпывающий ответ, чем делает для него переговоры действительно излишними и принуждает ещё раз хорошо подумать, стоит ли начинать эту войну или начинать менять всю стратегию, а заодно и концепцию.