Байден пытался загнать Путина в угол, но потерял хладнокровие – западные СМИ о саммите в Женеве

Президент США Джо Байден после встречи с российским президентом Владимиром Путиным резко ответил представителю американского СМИ. Это может быть связано с попыткой выставить Россию в глазах мировой прессы как среднего политического игрока и жесткую позицию по ней у Штатов.

Такое мнение выразили западные аналитики Reuters, подчеркнув, что Байден стремился доминировать, одновременно выравнивая отношения с Россией, которые за последние годы предельно накалились. Глава Белого дома надеется восстановить в международных отношениях с Путиным стабильность и предсказуемость.

"Стратегия очень проста – нажимать на кнопки главы Кремля, предоставляя конкретные факты. Так или иначе, реакция последует", – уверен доцент Университета Нью-Хейвена и специалист по России и Евразии Мэттью Шмидт.

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Советник по национальной безопасности при администрации 45-го президента США Дональда Трампа Тим Мориссон дал оценку словам Байдена, который во время пресс-конференции указал на опасность Китая для России.

"Байден сказал, что Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Китай сжимает их. Он также напомнил Путину о проблемах в российской экономике и задержании ФСБ двух американцев, про угрозы в адрес радио "Свободная Европа" и "Радио Свобода", финансируемых правительством США. То есть он пытается заморозить угрозу ядерного конфликта, но при этом продолжает давить на Москву", – указал госслужащий при Трампе.

Сложность дипломатических маневров Байдена подтверждается тем, что в результате он не смог отреагировать на вопрос журналиста: "почему Путин должен поменять свое поведение в отношении Штатов", адекватно своему положению.

"Если вы этого не понимаете, то вам лучше сменить работу", – огрызнулся американский лидер. Позднее, вылетая из Женевы, он принес извинения за резкость.

"Я не должен строить из себя такого умного парня", – произнес Джо Байден перед трапом самолета.

Напомним, OBOZREVATEL передавал хронику событий саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина из Женевы на протяжении всего дня.