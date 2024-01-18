Байден после встречи в Конгрессе: считаю, что большинство членов поддерживают помощь Украине

Президент США Джо Байден уверен, что большинство Конгресса поддержит одобрение военной и финансовой помощи Украине. Однако он допускает и "катастрофический" вариант.

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Такое заявление американский лидер сделал после встречи в Конгрессе. Соответствующее видео опубликовал "Голос Америки".

"Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос – сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее, что было бы катастрофой", – сказал президент США.

Со своей стороны лидер демократов в Сенате США Чака Шумера подчеркнул, что принятие пакета национальной безопасности, предусматривающего новое финансирование для Украины, станет следующей целью Сената после временного бюджета.

По его словам, 18 января Сенат примет временный бюджет для того, чтобы предотвратить прекращение работы правительства США из-за того, что бюджет не был принят в установленные сроки.

"Только что Конгресс избежит остановки работы, моя цель, чтобы Сенат быстрее перешел к рассмотрению дополнительного документа по национальной безопасности. Наша национальная безопасность, наши друзья за рубежом и будущее демократии не требуют ничего другого", – отметил Шумер.

Следует отметить, что Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине и Израилю. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может рассмотреть соглашение о финансировании Украины и безопасности границ с Мексикой уже на следующей неделе. По словам лидера республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, демократы контролируют повестку дня Сената, но участники переговоров, вероятно, обнародуют соглашение в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.