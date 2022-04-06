Байден подписал новый пакет военной помощи Украине: в списке Javelin

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на фоне вторжения Российской Федерации. Уже в ближайшие дни в нашу страну поступит новая партия вооружения, включая ракеты Javelin.

Об этом глава Белого Дома в Вашингтоне заявил во выступления на законодательной конференции, передает агентство "Интерфакс-Украина". При этом он указал, что Украина ни дня не остается один на один с агрессией Кремля, Штаты ежедневно оказывают всю возможную поддержку.

"Вчера я подписал еще один пакет помощи, который предусматривает отправку дополнительного количества ракет Javelin", – указал Байден.

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Напомним, Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение армии США в 1996 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден готов целенаправленно работать над стагнацией экономики России, что не позволит государству-агрессору совершать вторжения, подобные тому, что сделано в Украине, в обозримом будущем.

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