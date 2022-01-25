Байден обозвал журналиста, задавшего ему 'неудобный' вопрос. Видео

Президент США Джо Байден обозвал журналиста Питера Дуси за попытку "надавить на него" по поводу инфляции в стране. Он произнес на камеру слова "тупой сукин сын", когда тот задал "неудобный" вопрос на соответствующую тему.

Инцидент произошел на пресс-конференции в Белом доме, где американский лидер участвовал во встрече Совета по защите конкуренции. Об этом сообщает Fox News, корреспондента которого раскритиковал президент (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что выступление Байдена длилось около восьми минут. Как только он закончил речь, представители прессы начали выкрикивать вопросы, надеясь, что тот ответит на несколько из них, прежде чем сотрудники Белого дома укажут им на дверь.

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"Вы будете отвечать на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция будет политической обузой в преддверии промежуточных сроков?" – спросил Дуси.

Когда его и других репортеров прогнали, Байден на камеру тихо произнес: "Это отличный актив, дополнительная инфляция. Какой глупый сукин сын".

Fox News пишет, что журналист "посмеялся над комментариями президента" во время прямого включения со студией.

"Да, никто еще не проверил его факты и не сказал, что это неправда", – ответил он.

Позже, по его словам, Байден призвал "прояснить ситуацию". Дуси заявил, якобы президент указал, что в его комментариях нет "ничего личного", и призвал продолжать задавать вопросы на другие темы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи Байдена и главы РФ Владимира Путина в Женеве в июне прошлого года возникла давка российских и американских журналистов возле виллы Ла Гранж. Она иногда перерастала в драку, а все потому, что большое количество представителей СМИ стремились попасть внутрь здания.