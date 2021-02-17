Байден хочет завершить 'вечные войны' за рубежом – Госдеп

Администрация президента США Джо Байдена намерена прекратить затяжные войны, в частности в Афганистане, где американские военные вместе с союзниками пока сохраняют свое присутствие.

С таким заявлением на брифинге 16 февраля выступил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает "Укринформ". Он отметил, что глава государства выступает за нынешний мирный процесс с "Талибаном".

"Президент Байден хочет положить конец так называемым "вечным войнам", и так же мы планируем поддержать нынешний мирный процесс между Исламской Республикой и талибами", – сказал Прайс.

При этом он обратил внимание, что сейчас уровень насилия в Афганистане стал "неприемлемо высоким", поэтому администрация пересматривает договоренности между США и талибами, которые были заключены при прошлом президенте Дональде Трампе.

Договоренности предусматривают вывод западных войск из страны в обмен на гарантии безопасности.

Представитель Госдепа добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время встречи министров НАТО, которая состоится на этой неделе.

В то же время движение "Талибан" призвало США придерживаться соглашения.

"Прекращение этой войны является ответственностью и в интересах всех", – сказано в письме заместителя лидера группировки Абдуллы Гани Барадарома.

Как сообщал OBOZREVATEL, соглашение между талибами и США было подписано 29 февраля 2020 года в Катаре. Документ предусматривает вывод иностранных войск с территории Афганистана до мая 2021 года.

После того, как Байден официально стал президентом США, его советник заявил, что соглашение будет пересмотрено.