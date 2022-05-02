Азербайджан закрыл воздушное пространство для военных самолетов РФ, летящих в Сирию – СМИ

Азербайджан вслед за Турцией закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. Таким образом, Баку пытается сорвать перевозку военных грузов между Россией и Арменией.

Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на информацию азербайджанских СМИ, в частности на издание The Azeri Times. Отмечается, что теперь российские военные самолеты вынуждены делать огромный крюк.

"Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. В результате российские военные самолеты, осуществлявшие поставки оружия из Армении в Россию, были вынуждены пролететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов-на-Дону", – пишет The Azeri Times.

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Ázerbaijan closed его airspace в Российские военные аэропорты. Как результат, российские военные аэропорты ездят в армию cargo от #Armenia в #Russia направлены на езду через #Иран и Каспийское море на востоке России. #Ukraine pic.twitter.com/l3R8A9YBmN — The Azeri Times (@AzeriTimes) May 1, 2022

В то же время, официальных заявлений от азербайджанских представителей власти о закрытии неба пока нет.

Напомним, что Азербайджан отказался исполнять "газовый ультиматум" Путина и оплачивать газ рублями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Азербайджана открыто заявил о поддержке территориальной целостности Украины.