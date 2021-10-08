Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Фото

Ударная американская атомная подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf столкнулась с неизвестным объектом. Инцидент произошел еще 2 октября во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщается на сайте командования Тихоокеанского флота США. В результате удара пострадали 11 моряков, однако опасности для их жизней нет – речь идет лишь о травмах легкой и средней тяжести (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Также не была повреждена ядерная силовая установка. Степень полученных повреждений оценивается.

Тем не менее, субмарина остается работоспособной и самостоятельно вернулась в порт.

Как отмечает телеканал Fox News, речь не идет о столкновении с другой подлодкой.

Командование проведет расследование инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года в порту Франции произошел пожар на атомной подводной лодке Perle типа Rubis. Тогда обошлось без пострадавших.