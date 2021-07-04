В Японии после масштабного оползня удалось найти 19 выживших. Фото и видео катаклизма
Из-под завалов после масштабного оползня в городе Атами (префектура Сидзуока, Япония) удалось спасти 19 человек. Предварительно известно о двух погибших, еще двое получили травмы, а четверо числятся пропавшими без вести.
О результатах спасательной операции в воскресенье, 4 июля, сообщил премьер-министр страны Есихидэ Суга. Он отметил, что катаклизм нанес ущерб примерно 130 зданиям, передает bernama.com (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Спасатели ликвидируют последствия ЧП и ищут людей под проливным дождем, что осложняет операцию. Кроме того, непогода повысила риск подтоплений и новых оползней в отдельных регионах.
Премьер-министр призвал граждан быть максимально осторожными. "Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями прогноза погоды и информацией относительно рекомендаций по эвакуации с тем, чтобы избежать приближения к опасным районам, а также чтобы предпринять меры для обеспечения своей безопасности как можно скорее", – обратился Суга.
Напомним, что оползень в городе, который находится к юго-западу от Токио, произошел около 10 утра по местному времени.
В Атами немедленно начали поисково-спасательные работы, но из-за сильных ливней операцию на некоторое время приостанавливали.
Власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более 35,5 тысячи человек. Это связано с угрозой подобных катаклизмов в других населенных пунктах.
Предлагаем посмотреть момент, когда на Атами обрушился оползень:
Severe #landslide 😟 and mud affects 🏯areas of #Atami, #Shizuoka prefecture, #Japan 🇯🇵.This Video was taken (#July3rd #2021 ). pic.twitter.com/078wAMT6b4— life_of_geology (@life_of_geology) July 4, 2021
Последствия и работа спасателей:
熱海市伊豆山の国道135号線で午後3時半頃に撮影された映像です。— NHKニュース (@nhk_news) July 3, 2021
店舗や住宅の並ぶ地区に土砂が流れ込み、バスや乗用車が巻き込まれています。https://t.co/33IbPkLfF8#nhk_video pic.twitter.com/OR8BADSoFc
VIDEO: Streets are devastated in the town of Atami in Japan, where rescue workers are on the move pic.twitter.com/64x7RUtZY2— AFP News Agency (@AFP) July 4, 2021
Как ранее писал OBOZREVATEL, в конце мая в Японском море у побережья острова Сикоку столкнулись грузовое судно Бякко и танкер Ulsan Pioneer. Японское судно с 12 людьми на борту перевернулось и затонуло.