В Японии после масштабного оползня удалось найти 19 выживших. Фото и видео катаклизма

Из-под завалов после масштабного оползня в городе Атами (префектура Сидзуока, Япония) удалось спасти 19 человек. Предварительно известно о двух погибших, еще двое получили травмы, а четверо числятся пропавшими без вести.

О результатах спасательной операции в воскресенье, 4 июля, сообщил премьер-министр страны Есихидэ Суга. Он отметил, что катаклизм нанес ущерб примерно 130 зданиям, передает bernama.com (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели ликвидируют последствия ЧП и ищут людей под проливным дождем, что осложняет операцию. Кроме того, непогода повысила риск подтоплений и новых оползней в отдельных регионах.

Премьер-министр призвал граждан быть максимально осторожными. "Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями прогноза погоды и информацией относительно рекомендаций по эвакуации с тем, чтобы избежать приближения к опасным районам, а также чтобы предпринять меры для обеспечения своей безопасности как можно скорее", – обратился Суга.

Напомним, что оползень в городе, который находится к юго-западу от Токио, произошел около 10 утра по местному времени.

В Атами немедленно начали поисково-спасательные работы, но из-за сильных ливней операцию на некоторое время приостанавливали.

Власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более 35,5 тысячи человек. Это связано с угрозой подобных катаклизмов в других населенных пунктах.

Предлагаем посмотреть момент, когда на Атами обрушился оползень:

Severe #landslide 😟 and mud affects 🏯areas of #Atami , #Shizuoka prefecture, #Japan 🇯🇵.This Video was taken ( #July3rd #2021 ). pic.twitter.com/078wAMT6b4

Последствия и работа спасателей:

VIDEO: Streets are devastated in the town of Atami in Japan, where rescue workers are on the move pic.twitter.com/64x7RUtZY2