В Японии после масштабного оползня удалось найти 19 выживших. Фото и видео катаклизма

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Оползень в Японии

Из-под завалов после масштабного оползня в городе Атами (префектура Сидзуока, Япония) удалось спасти 19 человек. Предварительно известно о двух погибших, еще двое получили травмы, а четверо числятся пропавшими без вести.

О результатах спасательной операции в воскресенье, 4 июля, сообщил премьер-министр страны Есихидэ Суга. Он отметил, что катаклизм нанес ущерб примерно 130 зданиям, передает bernama.com (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели ликвидируют последствия ЧП и ищут людей под проливным дождем, что осложняет операцию. Кроме того, непогода повысила риск подтоплений и новых оползней в отдельных регионах.

Видео дня
Последствия оползня

Премьер-министр призвал граждан быть максимально осторожными. "Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями прогноза погоды и информацией относительно рекомендаций по эвакуации с тем, чтобы избежать приближения к опасным районам, а также чтобы предпринять меры для обеспечения своей безопасности как можно скорее", – обратился Суга.

Местность до оползня
Улицы города после природного катаклизма

Напомним, что оползень в городе, который находится к юго-западу от Токио, произошел около 10 утра по местному времени.

В Атами немедленно начали поисково-спасательные работы, но из-за сильных ливней операцию на некоторое время приостанавливали.

Живыми удалось найти 19 человек
Улицы превратились в месиво
Повреждены около 130 домов

Власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более 35,5 тысячи человек. Это связано с угрозой подобных катаклизмов в других населенных пунктах.

Спасательная операция в Японии

Предлагаем посмотреть момент, когда на Атами обрушился оползень:

Последствия и работа спасателей:

Город на карте

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