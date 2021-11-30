Археологи обнаружили в Турции 'затерянное' поселение, которому 14 тыс. лет. Фото

На западном побережье Турции немецкие и турецкие археологи в совместной экспедиции обнаружили поселение, приблизительный возраст которого – 14 тыс. лет. Раскопки проводились в пещере между городами Дикили и Бергама.

Как рассказал The Jerusalem Post, открытие было сделано осенью прошлого года. Однако ученые объявили об этом только сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Найденные слои относятся к периоду эпипалеолита. Исследователи определили возраст поселения, используя радиоуглеродный метод и внимательно изучив найденные на месте раскопок каменные орудия труда и кости.

"Место могло использоваться, как временное убежище для охотников-собирателей того периода", – предположили ученые.

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Археологи уточнили, что поселение, хотя и было выстроено 14 тысяч лет назад, оно было обитаемо на протяжении и более поздних периодов. Другие находки на этом месте относятся к византийскому и исламскому периодам, а также к бронзовому веку.

Так, в ходе раскопок турецкие и немецкие ученые выяснили, что пещера также использовалась как культовый центр, посвященный богине-матери Кибеле с VI века до нашей эры до римского периода.

Специалисты, заручившись поддержкой Министерства культуры и туризма Турции, под руководством музея Бергамы, намерены и дальше проводить исследование найденного поселения.

Период эпипалеолита – верхний палеолит или последняя ледниковая эпоха. Хронологически эпипалеолит совпадает с мезолитом и является разновидностью последнего. Часто термин употребляется по отношению к охотникам-собирателям.

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