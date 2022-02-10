Археологи обнаружили в пустыне Катара следы поселения, которому 3600 лет. Фото и видео

Ученые, занимающиеся поиском источников подземных вод на востоке Аравийского полуострова, обнаружили очертания поселения, которому, по предварительным данным, более 3600 лет. Оно представляет из себя симметричную благоустроенную территорию размером 2x3 километра.

Археологи предполагают, что древнее население, вероятно, имело сложное понимание того, как использовать подземные воды на полуострове. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Университета Южной Калифорнии (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Исследование также указывает на острую необходимость изучения воды и защиты от колебаний климата в засушливых районах. Поселение было обнаружено с помощью радара с синтезированной апертурой L-диапазона. В отчете ученых говорится, что огромный прямоугольный участок из-за состава почвы и текстуры сильно контрастирует с окружающей геологической средой.

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Ведущий автор исследования Эссам Хегги из Исследовательского центра засушливого климата и воды Университета Южной Калифорнии описывает это место как "природную крепость, окруженную очень пересеченной местностью", что делает этот район практически недоступным.

Также сообщается. что открытие имеет важное историческое и научное значение для дальнейшего изучения Аравийского полуострова. Исторически это может быть первым свидетельством оседлости в этом районе и, возможно, свидетельством передовой инженерии того времени. Поселение такого размера в этом конкретном районе, который находится далеко от береговой линии, где располагались самые древние цивилизации, крайне необычно.

Открытие этого поселения теперь позволяет исследователям собрать воедино самые последние палеоклиматические изменения, которые произошли на востоке Аравийского полуострова.

Напомним, более 18 тысяч черепков, на которых около 2000 лет назад писали египтяне, были обнаружены на раскопках в древнем Атрибисе. На табличках, называемых остраками, люди делали ежедневные записи чернилами и тростником или палочкой.