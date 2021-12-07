Археологи обнаружили в Мексике алтарь ацтеков: там хранился горшок с человеческим прахом. Фото и видео

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) (Мексика) недалеко от площади Гарибальди в историческом центре Мехико обнаружили алтарь XVI века с подношениями богам, оставшимися после падения Теночтитлана (древнего города ацтеков).

Как рассказал ВВС, алтарь обнаружили на глубине четырех метров под поверхностью во внутреннем дворе частного домовладения. Ацтеки жили на территории современной Мексики с XIV по XVI век (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что племена ацтеков совершали человеческие жертвоприношения, чтобы "отплатить" таким образом богам свое право на жизнь. Часто в жертву богам преподносили пленников или же выбирали кого-то из своих. Наиболее часто они сжигали свох жертв. Как рассказывают историки, при этом ещё не испустивший дух обгорелый пленный вынимался из костра, ему вскрывали его грудь и доставали сердце. Не менее мучительным было жертвоприношение через расстрел, когда жрецы медленно убивали привязанного к столбу пленника, метая в него стрелы.

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Найденный в этот раз керамический горшок был наполнен кремированными человеческими останками. Он имеет две ручки и широкое отверстие, через которое были видны сгоревшие человеческие останки, лежащие на дне.

Горшок был обнаружен в комнате с лепнинами в глубокой и обширной яме.

Ученые допустили, что ритуалы на данном месте проводили тайно. Так как город уже был в подчинении испанцев и индейские жертвоприношения были запрещены.

Рядом человеческим пеплом археологи также обнаружили 13 курильниц, чаши, тарелку и антропоморфные фигурки.

"Набор из тринадцати курильниц выражает особый символизм, поскольку они были расположены на двух уровнях и в двух разных ориентациях: часть из них в направлении восток-запад, а другие – в направлении север-юг. Точно так же стоит упомянуть, что число 13 относится к уровням неба", – объяснила находку археолог Мара Бесерра.

Она же рассказала, что длинные ручки курильниц окрашены в красный, черный и синий цвета. А на их верхней части находится изображение головы водяной змеи, "отсылающее к силам подземного мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России, на Среднем Дону археологи обнаружили древнюю серебряную накладку с изображением скифских божеств и грифонов.