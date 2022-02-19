Археологи обнаружили 2000-летнюю посуду в идеальном состоянии. Фото

В Нидерландах при раскопках в одном из районов города Неймеген, археологи наткнулись в земле на стеклянную чашу, возраст которой датируется рубежом нашей эры. По мнению исследователей, это чаша римского производства.

Об этом сообщает газета De Stentor. Археолог Пепейн ван де Гир предположил, что посуда была изготовлена в стекольной мастерской на территории современных Германии или Италии. Она имеет темно-синий цвет с ребристой текстурой по бокам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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Как правило, подобные находки носят фрагментарный характер, однако в этот раз в руки специалистов попал уникальный предмет. Найденная стеклянная чаша – в идеальном состоянии – без сколов и трещин.

"Такие блюда изготавливались путем охлаждения и затвердевания расплавленного стекла над формой", – пояснил Ван де Гир.

"Полосатый узор был нанесен, когда стекломасса была еще жидкой", – добавил он.

Помимо чаши, на месте раскопок археологи обнаружили колодцы, предметы быта, украшения и даже могилы, фрагменты домов.

Следует отметить, что разбитые стеклянные изделия в Римской империи отправляли на переработку. Пункты приема битой посуды организовывали там же, где располагалось стекольное производство. Осколки собирали, переплавляли и делали новое изделие. Многие стеклянные предметы римского периода – цветные.

На пике своего могущества древняя Римская империя распространилась далеко за пределы Италии, достигнув Испании, Британии и Германии. Археологи до сих пор находят остатки этой могучей цивилизации, в том числе роскошные сооружения, асфальтированные дороги, системы водоснабжения, скульптуры и посуду.

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