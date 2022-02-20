Археологи нашли следы священных лесов, где майя выращивали 'валюту'

Ученые обнаружили следы древних плантаций какао на полуострове Юкатан в Мексике. Как предположили эксперты, растения служили для индейцев не только пищей, но и своеобразной валютой, которая высоко ценилась и за пределами ореола произрастания деревьев.

Исследование американских ученых из Университета Бригама Янга было опубликовано в Journal of Archaeological Science. По словам ученых, растение, из которого и сегодня делают шоколад, – считалось божественным для древних майя. Они называли какао-бобы подарком богов и использовали в качестве денег из-за их ценности.

Таким образом, производство какао-бобов тщательно контролировалось лидерами племен майя северного Юкатана, а деревья какао выращивались в так называемых священных рощах. И хотя ученые предполагали, что такие существовали в свое время, до сих пор им не удавалось точно определить, где они располагались.

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Как установили исследователи, индейцы выращивали деревья в местах, где идеально сочетались влажность, тень и тепло.

"В то время как более сухой климат полуострова Юкатан неблагоприятен для выращивания какао, на полуострове были найдены своеобразные воронки с правильными климатическими условиями для бобов", – объяснили ученые.

Как уточняет ScienceAlert, команда экспертов провела анализ почвы в 11 из найденных воронках и обнаружила, что почва девяти из них содержит доказательства наличия теобромина и кофеина – комбинированных биомаркеров, уникальных для какао. Археологи также нашли свидетельства древних церемониальных ритуалов, таких как пандусы для процессий, резьба по камню, алтари и подношения, такие как нефрит и керамика (включая крошечные керамические стручки какао) – в нескольких воронках.

"Мы спустились в одну из этих воронок и были обескуражены. Там была лестница, которая на треть заполнила воронку камнем", – рассказали ученые.

Ученые рассказали, что для анализа почвы они ее высушили и просеяли, пропустили через экстракционные диски, а также сделали анализ ее экстрактов с помощью масс-спектрометрии. Чтобы повысить чувствительность своего тестирования, исследовательская группа сравнила результаты образцов почвы с семью контрольными образцами, не подвергавшимися воздействию биомаркеров.

Результаты исследования показали, что какао-рощи играли важную роль в древних ритуалах и торговых путях древних майя, влияя на всю мезоамериканскую экономику.

"70-мильное (112 км) "шоссе" майя в районе, который был главной торговой артерией, проходит рядом с сотнями воронок, поэтому вполне вероятно, что лидеры, заказавшие строительство шоссе, также контролировали производство какао", –предположили эксперты.

Они же добавили, что свидетельства выращивания какао наряду с археологическими находками подтверждают идею о том, что какао сыграло важную роль в идеологическом переходе от бога кукурузы к богу солнца.

Какао – это вечнозеленое дерево, получившее ботаническое название Theobroma cacao. С латыни переводится как "пища богов". Произрастают какао деревья в основном в тропических лесах Южной Америки, Западной Африки, Австралии и некоторых островах Юго-Восточной Азии. Культивировать какао начали уже около 1500 года до н. э.

Семена дерева какао – естественная "кладовая" антиоксидантов. В них содержится более 300 видов антиокислительных веществ. Они борются со свободными радикалами – виновниками разных заболеваний, в том числе и онкологических. Их количество напрямую связано с процессами старения. Кроме того, в Мюнстерском университете (Германия) ученые выделили из какао-бобов новое, ранее неизвестное вещество – кокохил. Он может стимулировать активный рост клеток кожи и слизистых. При этом кокохил разглаживает морщины, ускоряет заживление ран и язвы желудка.

Также из-за наличия фенилэфиламина какао незаменимо в борьбе с депрессией, оно поднимает настроение и позволяет насладиться жизнью, способствуя выделению серотонина – гормона счастья. В то же время, детям и аллергикам следует с осторожностью употреблять данный продукт.

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