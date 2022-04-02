Папа Римский впервые открыто раскритиковал Путина за войну в Украине: очередной самодержец разжигает конфликты

Папа Римский Франциск во время двухдневного визита в Мальту впервые открыто раскритиковал президента Российской Федерации Владимира Путина за развязанную диктатором войну в Украине. В произнесенной в президентском дворце речи он обвинил Путина в разжигании войны.

Понтифик назвал Путина "очередным самодержцем", который сеет смерть, разруху и ненависть. Заявление Папы Римского цитирует Reuters.

Обращаясь к мальтийским чиновникам, Понтифик заявил, что мир ошибался, думая, что войны остались в далеком прошлом.

"С востока Европы, из страны восхода солнца, теперь распространились темные тени войны. Мы думали, что вторжения в другие страны, дикие уличные бои и атомные угрозы — это мрачные воспоминания о далеком прошлом", — сказал Папа.

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Он недвусмысленно высказался о главном источнике смерти, разрухи и ненависти, которые распространяются по миру волей одного застрявшего в средневековье диктатора.

"Ледяные ветры войны, которые приносят только смерть, разруху и ненависть, смели много жизней и повлияли на нас всех. И вновь очередной самодержец, к сожалению, увлеченный анахроническими заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как обычные люди испытывают потребность строить будущее, которое либо будет общим для всех, либо его не будет вообще", – сказал Франциск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Папа Римский призвал мировых лидеров остановить войну в Украине, пока она не уничтожила человечество. Он последовательно выступает за прекращение развязанной Россией войны в Украине и нещадно критикует Кремль за вранье о "спецоперации", которым Путин пытается прикрыть свои преступления.

Однако до сих пор Понтифик избегал упоминаний конкретно о хозяине Кремля.

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