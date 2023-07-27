Если США и их некоторые европейские партнёры будут навязывать Украине принудительный мир, то условия этого мира Украина будет обсуждать не с мордором непосредственно, а с Китаем.

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(С учётом сложного восприятия читателями прошлого материала, в котором не всем удалось заметить сарказм, особо подчеркну: этот текст я пишу уже прямо и без малейшей иронии — для совершенно буквального прочтения.)

Ничего странного в данном подходе к переговорам нет: коль уж Запад их навязывает, то Украина будет вынуждена вести такие переговоры при посредничестве именно тех, кто в состоянии помочь максимально эффективно с обеспечением наиболее приемлемого результата за счёт имеющегося у посредника реального и мощного влияния на россию, а Китай в этом плане конкурентов не имеет. (Хотя в отношении Крыма больше надежды на параллельную диппомощь со стороны Турции.)

То есть это не угроза, это не демарш и это не назло. Это просто оптимальный вариант для того, чтобы минимизировать навязываемые территориальные потери. "Ничего личного". Просто наиболее естественный (и потому ожидаемый) в такой ситуации расклад.

Напомню также, что это вписывается и в механизм гарантий Украине: они имеются как в Заявлении китайского правительства от 1994-го года в связи с Будапештским меморандумом, так и в украинско-китайском договоре, подписанном в Пекине 05.12.2013, на который китайцы в последнее время всё чаще ссылаются. (И, кстати, нужного министра иностранных дел там уже вернули.)

Геополитические последствия такой конфигурации многочисленные американские (и европейские) эксперты-аналитики вполне могут оценить, как и то, сколь разнообразно это скажется на авторитете США (и НАТО) во всём мире, включая не только Европу, но также Азию, Африку и Латинскую Америку. Авторитет же Китая вырастет прямо пропорционально тому, как много КНР выторгует у своего вассала для Украины.

Финансовая (как и военная) составляющая данных последствий выходит за рамки этой статьи. Меня гораздо больше интересует, сколько Украины нам останется, если осторожные союзники нас таки кинут (оплачивая кусками нашей страны свою безопасность), что всё чаще и громче открыто артикулируют. Вот и будем держать их в тонусе, чтобы тупо не расслаблялись.