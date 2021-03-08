У Лукашенко заметили золотые ручки по €4 тысячи, с которых сдувают пылинки

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется элитными именными ручками итальянской фирмы Montegrappa стоимостью от €2 до €4 тысяч.

Об этом заявляется в расследовании оппозиционного белорусского проекта NEXTA. Видео, посвященное Лукашенку ("Золотое дно") появилось на YouTube-канале ресурса в понедельник, 8 марта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Так, такую ручку индивидуального дизайна засняли на камеру во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2018 году.

Сотрудница службы протокола тогдашнего президента готовилась к приходу Лукашенко и в прямом смысле сдувала пылинки с золотой ручки. В руках у нее был чемоданчик, как заметили журналисты, – с такими же ручками.

"В феврале 2019 года Лукашенко встретился с президентом России Путиным в Сочи, где во время лыжных катаний продемонстрировал лыжный костюм стоимостью почти €4 тысяч. При этом он заявлял, что шапку подарили, куртка старая, а ботинки бесплатно за €2 тысячи изготовили австрийцы для пиара", – добавили авторы расследования.

Кроме того, в гардеробе Лукашенко они нашли ремни Hermes за $800, часы стоимостью от $15 до $20 тысяч.

Добавим:

в NEXTA также нашли у Лукашенко огромный автопарк дорогих авто общей стоимостью в €4 млн.

расследователи утверждают, что для белорусского политика якобы подбирают "подруг" через модельные школы и конкурсы красоты, в первую очередь – "Мисс Беларусь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Радио Свобода" также провело расследование о состоянии скандального политического деятеля. Заявляется, что Лукашенко пользуется 10 резиденциями.