Афганский режиссер о захвате власти талибами: мы очень много боролись, а теперь все уничтожено

Из Афганистана в Киев эвакуировали всемирно известного режиссера Сахру Карими, которой пришлось бежать из страны после того, как к власти пришли талибы. Еще несколько дней назад женщина писала на своей странице в Instagram, что не хочет покидать родные стены, и призывала мир "не отворачиваться" от Афганистана.

Как рассказала Сахри Карими в интервью телеканалу 1+1, ее народ глубоко разочарован решением Соединенных Штатов вывести из страны военных. Также она поблагодарила Академию кино и телевидения Словакии, Министерство иностранных дел и президента Украины Владимира Зеленского, а также посольства Турции и Словакии за помощь в эвакуации ее самой и ее семьи.

Рассказывая о том, что она пережила, Карими описала надежду, которой долгое время жили афганцы. В частности они пристально следили за выборами в Америке и желали, чтобы Трамп проиграл, ведь тот заявлял о необходимости мирных переговоров с талибами.

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"Мы думали, что Байден примет другое решение. Но он поступил, как Трамп. Более того, он ускорил вывод войск. В этой ситуации мне плевать на политиков, но меня беспокоит афганский народ. Молодое поколение афганцев - режиссеры, художники, общественные активисты очень много вкладывали в то, чтобы построить демократическое общество в Афганистане и мы были лучшими в этом среди всех наших соседей. Мы долгое время вырывали зубами разрешение записывать наши имена в паспортах, мы боролись за права женщин, отвоевывая жизнь пядь за пядью. И вот, теперь все уничтожено. Одно мирное соглашение с талибами и нашего мира нет", – сказала режиссер.

Карими рассказала, что покидая Афганистан она написала заявление на отпуск и она по факту еще директор "Афганфильма". Но, как считает женщина, если не сегодня, то завтра ей скажут не возвращаться.

"Я буду изгнанницей. И я больше не смогу вернуться на родину", – заявила она.

Известно, что один из последних фильмов Карими "Хава, Марьям, Аиша". Он рассказывает о беременности и абортах в Афганистане. Кино было показано на Венецианском фестивале в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил, что военные США могут задержаться в Афганистане.