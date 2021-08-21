Я даже не знаю, как это назвать. Код красный? Опасно? Или просто – очередное доказательство аморальности наших гибридных врагов в лице страны оккупанта – Российской Федерации.

Как известно, в связи с катастрофическим гуманитарным кризисом, который имеет место быть в Афганистане, Украина выразила готовность принять беженцев из этой страны, особенно ту социальную часть, которая при режиме талибов однозначно будет забита камнями.

В Госдепе США накануне подтвердили, что МИД Украины сделало предложение по переселению к себе афганцев из группы риска. В частности, речь идет не только о работавших на армию США, правозащитниках и журналистах, но деятелей искусств, борцов за права женщин и сексуальных меньшинств.

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Например, на этой неделе Украина приютила афганского режиссера, первую женщину в этой стране, которая стала главой Афганфильма – Сахру Карими. Если вам кажется, что это какая-то незначительная мелочь, то смею вас заверить, при режиме талибов женщина-режиссёр это не более чем тело забитое камнями. Почему? Потому, что для талибов женщина это не более чем производная боеспособных единиц и элемент приготовления пищи на кухне. Всё.

Но, такой вираж Украины для российской пропаганды стал очень удобным элементом для организации очередной информационно-психологической операции (ИПСО), цель которой неизменна – дискредитация Украины. И в данном случае удар будет направлен против афганских беженцев. Но, для начала небольшой экскурс в прошлое.

Так, в марте 2016 года, когда поток беженцев из Сирии, в которой гражданский конфликт приобрел образ апокалипсиса, после официальной отправки в эту республику ВС РФ для поддержки режима Башара Асада (2015 год), против Украины гибридные информационные площадки развернули масштабную информационную кампанию.

В частности, социально-общественную обстановку в Украине гибридные агенты дестабилизировали посредством искажений и манипуляций связанных с созданием центра для иностранных вынужденных переселенцев (сирийцев) в Яготине. Причём, российские и пророссийские СМИ в Украине заявляли, что создание такого учреждения – это якобы одно из условий, поставленных перед нашей страной для вступления в Евросоюз и внедрения безвизового режима, что являлось ложью.

Вся эта ситуация и ажиотаж, были не более чем элементом ИПСО направленным против Украины. Но…

Но, в 2020 году этот сценарий был один в один реализован в Санжарах, но куда более масштабно и если не с беженцами, то уже с гражданами Украины, которых эвакуировали из Ухани.

И вот, после того, как стало известно, что украинский Ил-76ДМ вылетел из Кабула не только с гражданами Украины, но и с афганскими беженцами, приземлился в пакистанской столице Исламабад, откуда отправился рейсом на Киев гибридные говорящие головы заговорили о том, что под видом беженцев в Европу и США могут проникнуть террористы, причём через Украину!

То есть, кто-то за паребриком думает, что подобные процессы происходят неконтролируемо? Но, не важно как проходят такие процессы, а важно, для большинства потребителей подобной информации, то, как им её преподносят. Ведь несколько лет назад, благодаря Катерине Сергацковой и прочим, верили, что Украине нельзя предоставлять безвиз с ЕС, ведь это перевалочная база ИГИЛ!

Очевидно, ИПСО повторится. Кто станет его хедлайнером? Сеграцкова? Кто-то ещё? Время покажет. Наблюдаем. Но, на предубеждение план известен. Попытка не пытка, но вы на шаг позади и это радует.

Между тем Москва, спровоцировавшая усиление Талибан в Афганистане, транзитом в Беларусь, отправляет сотни беженцев из Афганистана, где их “под палкой” проводят в страны Балтии и Польшу, точно так же, как в 2015-2016, сирийцев через Сербию отправляли в страны ЕС.

Гибридный поток – 2.

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