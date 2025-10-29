Reuters, комментируя, сможет ли Трамп третий раз стать президентом в связи со знаменитой 22-й поправкой к американской Конституции, которая [якобы] это запрещает, резонно обращает внимание:

если он не имеет права снова стать президентом, то не может баллотироваться и в вице-президенты, чтобы потом "по договоренности" стать президентом, ведь это прямо запрещено 12-й поправкой;

для изменения Конституции Трамп при нынешнем политическом раскладе не имеет практической возможности собрать необходимое количество голосов ни в Палате представителей, ни в Сенате, ни в законодательных собраниях нужного числа штатов;

впрочем, президент имеет право обратиться за толкованием Конституции в Верховный суд США, хотя и говорит, что пока не рассматривал вопрос, будет ли это делать.

Ну а от себя добавлю: в Верховном суде он должен был бы дело насчет толкования поправки 22 выиграть, причем не только потому, что там большинство ему симпатизирует, но и потому, что есть понятные аргументы, отделяющие эту особую ситуацию от общей, – например, следующие.

При желании вполне можно рассматривать как в определенной мере принципиальное обстоятельство даже тот молчаливо согласованный американским [и мировым] сообществом факт, что президенты 45-й и 47-й имеют разные номера, хотя речь идёт об одном и том же лице.

Никто же почему-то не говорит, что сейчас – второй срок 45-го президента! Как, кстати, не говорили в свое время и о Кливленде, что он был не 22-м и 24-м, а отбывал оба срока как 22-й "с перерывом"!

Кроме того, и это уже существеннее, слишком строгая трактовка ограничения насчет более двух сроков, согласно которой имеется в виду запрет не только трёх сроков подряд, но и вообще, – лишена какой бы то ни было логики: к примеру, если кто-то являлся президентом два срока подряд в возрасте от 35 до 43 лет, он, получается, потом вынужден пожизненно быть этим "политически запятнанным" и после этого уже никогда не может стать президентом – даже через 40 лет, то есть и в 83, однако же какой в этом смысл и разве это имелось в виду авторами 22-й поправки?

Мы подошли к главному – надо понимать и исторический контекст запрета насчёт третьего раза, чтобы точно определить, что именно вкладывали авторы поправки в ее "букву", то есть правильно оценивать и "дух времени": недавно (на тот момент) Рузвельт избирался президентом ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОДРЯД!

Разумеется, именно от подобного и хотели уберечься на будущее, создавая мощный предохранитель в виде гарантии "не более двух раз", обеспечивая так определенное чередование, и, допустим, стенограммы обсуждений той исторической поправки были бы здесь весьма уместны.

Я, понятно, осознаЮ, что Верховный суд США это не честнейший в мире Конституционный суд Украины, однако же и ему есть что сказать для обоснования исторически и логически справедливого подхода.