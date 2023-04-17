40 человек погибли в результате нападения на Силы обороны Буркина-Фасо: еще 33 ранены

40 человек погибли в результате нападения на армию и добровольцев на севере государствв в Западной Африке Буркина-Фасо в субботу, 15 апреля. Нападение устроили неизвестные. Кроме жертв, ранения получили еще 33 человека.

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Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает Reuters. Нападение произошло в деревне Аорема недалеко от города Уахигуя близ границы с Мали. Данный район захвачен исламистскими группировками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Они неоднократно в течение многих лет совершали подобные преступления.

В данном случае неизвестно, какая именно группа совершила нападение. Однако это произошло через девять дней после того, как боевики убили 44 человека в деревнях Кураку и Тондоби.

"Шесть солдат и 34 члена добровольческих сил обороны были убиты в результате субботнего нападения. Правительство призвало гражданских лиц присоединиться к местным силам обороны, чтобы попытаться остановить восемь лет насилия, в результате которых погибли тысячи людей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома", – сказано в сообщении властей.

Помимо этого, отмечается, что беспорядки в Буркина-Фасо спровоцировали в прошлом году два переворота, совершенных военными. Они пообещали вернуть себе контроль над страной, но не смогли остановить нападения.

Также добавим, что беспорядки в регионе начались в Мали еще в 2012 году. Тогда исламисты подавили сепаратистское восстание туарегов. Таким образом насилие распространилось на соседние Буркина-Фасо и Нигер и угрожает дестабилизировать обстановку в прибрежных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года в Буркина-Фасо военные отстранили от власти президента Поля-Анри Дамибу, захватившего власть в январе 2022 года. Это уже второй военный переворот в стране за нынешний год.

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